Kommentar zur Handball-EM: Bundestrainer Christian Prokop muss jetzt liefern - Ersatz steht parat

Deutschlands Handballer haben bei der EM das Halbfinale so gut wie verpasst. Die beste Turnierleistung hat gegen Kroatien nicht gereicht. Gereicht hat sie für einen guten Eindruck, ein gutes Gefühl. Nur: Auch der Handball ist eine Ergebnis-Sportart. Und da bleibt unterm Strich: Auch im dritten Turnier steht Bundestrainer Christian Prokop kurz davor, das Medaillenziel zu verfehlen. Muss die Verbandsführung jetzt reagieren, um die Ziele in diesem Jahr nicht in voller Gänze zu gefährden? Im April geht es um die Olympia-Qualifikation, der sich die Spiele in Tokio anschließen würden. Und da soll ja bekanntlich Gold her.