Handball-EM: Deutschland gegen Portugal live im TV und Online-Stream sehen

Zum Abschluss der Europameisterschaft kommt es für die DHB-Auswahl noch einmal zu einer echten Reifeprüfung. Deutschland trifft am Samstag (16 Uhr) im Spiel um Platz fünf auf Portugal. Die Portugiesen spielen bisher ein überraschend starkes Turnier, hatten in der Vorrunde unter anderem die favorisierten Franzosen hinter sich gelassen. Doch auch die deutsche Mannschaft zeigte sich nach enormen Anlaufschwierigkeiten im späteren Wettbewerbsverlauf deutlich verbessert.

Zwar sind die Kantersiege gegen Weißrussland (31:23) und Österreich (34:22) unter der Kategorie "Pflichtsieg" zu verbuchen, dennoch bewiesen die Schützlinge von Christian Prokop nach den Problemen in der EM-Anfangsphase Moral und Kampfeswille. Eigenschaften, auf die es auch zum Turnierabschluss ankommen wird. "Es geht vor allem um die Art und Weise, wie wir spielen", sagte Prokop. Jeder müsse fighten und viel Power investieren. "Das sind Attribute, die zum Abschluss des Turniers noch einmal ganz wichtig sind", appellierte der Coach an sein Team. Dass die deutsche Mannschaft Abschluss-Gegner Portugal unterschätzen könnte, ist derweil nicht absehbar.

Vielmehr begegnet Prokop den Portugiesen respektvoll. "Sie sind eingespielt, weil die meisten Spieler beim FC Porto zu Hause sind. Das ist eigentlich eine verkappte Vereinsmannschaft“, warnte der 41-Jährige. "Und sie spielen sehr gut Sieben gegen Sechs. Für uns ist es ganz wichtig, da Lösungen zu finden, an unser Tempo und unsere Galligkeit zu denken." Qualitäten, die bereits EM-Mitfavorit Frankreich in der Vorrunde den Zahn zogen und die Halbfinal-Hoffnungen von Gastgeber Schweden (35:25) in der Hauptrunde platzen ließen.

EM 2020: Das ist der Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft Trainer Christian Prokop hat sich auf 16 DHB-Spieler festgelegt, mit denen er in die Handball-EM 2020 starten wird. Der SPORTBUZZER stellt die Mannschaft vor. ©

Anzeige

Wie sehe ich das Spiel Deutschland gegen Portugal live im TV?

ARD One überträgt das EM-Spiel der deutschen Mannschaft gegen Portugal in Stockholm am Samstag live im TV. Das Spiel beginnt um 16 Uhr, die Übertragung setzt um 15.55 Uhr ein. Als Reporter ist Florian Naß im Einsatz.

Warum läuft das Spiel Deutschland gegen Portugal nicht in der ARD?

Das Spiel um Platz fünf zwischen Deutschland und Portugal musste aufgrund einer langfristig geplanten Wintersport-Übertragung auf den Spartensender ARD One ausgelagert werden. In der ARD wird stattdessen von der parallel stattfindenden Biathlon-Mixed-Staffel in Pokljuka/Slowenien sowie dem Skipsringen in Zakopane/Polen berichtet. Axel Balkausky, Sportkoordinator der ARD, bedauert das "programmliche Dilemma". "Die Entscheidung, was wir im Hauptprogramm übertragen, ist uns nicht leicht gefallen", so Balkausky. "Wir haben uns aber letztlich nach Abwägung aller Argumente für den Wintersport entschieden."

Gibt es einen Livestream für das Spiel zwischen Deutschland und Portugal?

Ja! Die ARD zeigt das Spiel um Platz 5 Deutschland gegen Portugal am Samstag ab 15.50 Uhr im kostenlosen Livestream auf sportschau.de.