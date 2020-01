Der Fußball macht's möglich: Deshalb ist der letzte DHB-Gegner Portugal "eine besondere Herausforderung" 

Portugal ist im Handball auf der Überholspur. Der Aufschwung kommt nicht von ungefähr. Die großen Fußball-Klubs FC Porto, Benfica und Sporting Lissabon steckten in den vergangenen Jahren viel Geld in den Handball. Das lockte Stars wie Rene Toft Hansen oder Petar Djordjic an. Die erstarkten Klubs sorgten so auf internationaler Bühne vermehrt für Furore. Das bekam unlängst der THW Kiel gegen Porto zu spüren. Und: Die Portugiesen investieren in den eigenen Nachwuchs. Der Lohn: Bei den vergangenen Großturnieren stießen sowohl die U19 als auch die U20 und U21 ins Halbfinale vor.