Spiel um Platz 5: Deshalb ist das Deutschland-Spiel gegen Portugal nur auf ARD One zu sehen

Wenn die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Samstag (16 Uhr) gegen Portugal das Spiel um Platz fünf bestreitet, werden wohl einige Zuschauer erst einmal auf ihren Sender-Suchlauf starten müssen. Denn das Spiel wird nicht, wie zuvor alle sieben bisherigen EM-Spiele mit deutsche Beteiligung, von der ARD oder dem ZDF übertragen. Das letzte Europameisterschafts-Match wird im Spartensender One und im ARD-Livestream zu sehen sein.

Stattdessen berichtet die ARD im Hauptprogramm über die Biathlon-Mixed-Staffel in Pokljuka (Slowenien) und das Skispringen in Zakopane (Polen). Die Übertragungen waren von der ARD schon lange vor der EM geplant gewesen, die Terminierung des deutschen Spiels gegen Portugal hatte sich erst im Laufe der Hauptrunde ergeben. "Die Entscheidung, was wir im Hauptprogramm übertragen, ist uns nicht leichtgefallen. Wir haben uns aber letztlich nach Abwägung aller Argumente für den Wintersport entschieden", sagte ARD-Sportkoordinator gegenüber der Bild. Balkausky spricht von einem "sehr bedauerlichen programmlichen Dilemma".