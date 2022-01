Chaos-Turnier abgehakt, Heim-EM vor Augen: Wie der deutsche Handball die Weltspitze ins Visier nimmt

Als sich Alfred Gislason kurz vorm Abflug in Bratislava in der Chartermaschine der deutschen Handballer umblickte, war das Dauerthema dieser Europameisterschaften wieder da. Corona hatte den Tross doch mächtig ausgedünnt. Mit dem 30:29-Sieg gegen Russland und mindestens Platz acht haben diese außergewöhnlichen wie eigenartigen Titelkämpfe aber ein versöhnliches Ende genommen.

Für den Deutschen Handballbund (DHB) war der Abflug auch gleichzeitig der in die Zukunft. Die Blicke sind schon auf 2024 und die EM im eigenen Land gerichtet. Große Arenen, große Emotionen. Die Eröffnung ist als Weltrekordspiel vor 50 000 Fans in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena geplant. Berlin, Hamburg, Köln, Mannheim und München, die großen Hallen mit jeweils mehr als 10 000 Zuschauern, sind die weiteren Spielorte. Die Auslosung für die Qualifikationsspiele findet bereits Ende März statt, der Start des Ticketverkaufs ist für April geplant. "Und dann wollen wir richtig Gas geben", sagt DHB-Vorstandschef Mark Schober.

Die Pandemie hat am Plan nichts geändert. "Wir haben da noch nicht nachjustiert, auch noch zwei Jahre Zeit", sagt Schober. Er ist sich sicher, dass es eine Rückkehr zur alten Normalität geben wird. "Die Menschen wissen, wie toll das Erlebnis in einer Halle ist. Ich erlebe gerade in den Vereinen, dass da großes Interesse besteht an gemeinschaftlichen sportlichen Erlebnissen. Vielleicht hilft die Pandemie sogar, dass die Menschen danach verstärkt wieder zusammenkommen wollen."