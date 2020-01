Spiel um Platz fünf: DHB-Team trifft bei Handball-EM auf Überraschungs-Team Portugal

Die deutschen Handballer treffen bei der Europameisterschaft im Spiel um Platz 5 am Samstag (16.00 Uhr) in Stockholm auf Portugal. Das steht nach dem hohen 34:26-Sieg der Portugiesen am Mittwoch in Malmö gegen Ungarn fest, wodurch sie nicht mehr vom dritten Platz der Hauptrundengruppe II zu verdrängen sind. Die Portugiesen schlugen in der Vorrunde überraschend den haushohen Favoriten Frankreich und sorgten mit dafür, dass das Top-Team um seinen Star Nikola Karabatic schon in der Vorrunde ausschied. Die letzte EM-Partie der DHB-Auswahl wird vom TV-Sender One und im Stream bei sportschau.de gezeigt, bestätigte die ARD-Sportkoordination am Mittwoch.