Handball-EM: Tschechien gegen Deutschland live im TV und Online-Stream sehen

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat das angepeilte EM-Ziel verpasst. Obwohl die DHB-Auswahl gegen Nachbar Österreich mit einem 34:22-Kantersieg begeisterte , ist der Einzug ins Halbfinale der Europameisterschaft nicht mehr möglich. Der Traum von einer Medaille ist damit bereits vor dem abschließenden Hauptrunden-Spiel gegen Schlusslicht Tschechien am Mittwoch (20.30 Uhr) geplatzt. Dennoch möchte die Mannschaft von Christian Prokop auch die letzte Gruppenpartie erfolgreich gestalten.

Bereits vor der Partie gegen Österreich hatten sich die Chancen auf den Sprung ins Halbfinale zerschlagen. Deutschland war nach der unglücklichen Pleite gegen Kroatien (24:25) auf Schützenhilfe der Weißrussen gegen Spanien angewiesen, die allerdings ausblieb. Da auch das Spiel um Platz fünf gesichert ist, geht es gegen die Tschechen um nichts mehr. Dennoch möchte die DHB-Auswahl die Hauptrunde mit der nötigen Ernsthaftigkeit angehen. „Das Team ist hungrig und will einfach Spaß haben am Handball spielen. Das wird die Aufgabe sein gegen Tschechien“, formulierte Prokop am Dienstag den Anspruch.