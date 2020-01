Handball-EM: Österreich-Schreck Johannes Bitter ist heiß auf Olympia - "Das reizt mich schon sehr"

Ein guter Torwart ist die halbe Miete, heißt es im Handball. Beim Sieg gegen Österreich (34:22) war es mehr als das. 15 Paraden in 45 Minuten – das hatte Johannes Bitter am Ende in seiner Statistik stehen. 54 Prozent der Bälle, die auf sein Tor gekommen waren, hatte der Torwart-Riese abgewehrt. Schon 50 Prozent verdienen sich das Prädikat Weltklasse. Bitter wurde so auch zurecht als "Man of the Match" geehrt, von den Fans minutenlang mit "Jogi, Jogi"-Rufen gefeiert.

Diese Ovationen gab es für einen einzelnen Spieler in diesen EM-Tagen noch nie. Im Leben eines Sportlers ist das mit 37 Jahren schon außergewöhnlich. "Es ist in der Nationalmannschaft mein schönster Moment", gestand Bitter, und schob mit einem breiten Grinsen ein "in diesem Jahrzehnt" und "bisher" noch hinterher. Denn weitere schöne Momente sollen folgen. Nicht nur bei der EM. Denn da ist auch noch Olympia, sind die Sommerspiele in Tokio. "Das Ziel reizt mich schon sehr", bekennt Bitter. Im April will das deutsche Team dafür das Ticket lösen.