Eine EM zum Vergessen – besonders für Hannovers Superstar Olsen

Gestern verließ Olsen mit der Nationalmannschaft das Hotel der Dänen und düste in die Heimat für ein paar Tage Urlaub mit und bei der Familie. Zeit, den Frust und den Schock über das frühe Aus zu verarbeiten. Bei der TSV Hannover-Burgdorf wird er im Laufe der kommenden Woche zurückerwartet. Olsen steht mit Trainer Carlos Ortega in engem Kontakt.

Der 35-Jährige gehörte immer fest zum Stamm, wurde aber erst nach der Startpleite gegen Island zum zweiten Spiel gegen Ungarn nachnominiert von Trainer Nikolaj Jacobsen. Es war klar, Olsens Zeit sollte noch kommen – in den wichtigen Spielen, wenn es um den Titel geht. Doch der Plan ging nach hinten los. Die bittere Bilanz des Spielmachers: nur rund fünf Minuten Spielzeit beim Remis gegen Ungarn, kein Tor. Im bedeutungslosen Spiel gegen Russland setzte ihn Jacobsen gar nicht mehr ein. Gut für Olsen und Hannover – so konnte sich der Däne wenigstens nicht mehr verletzen und weiter seine angeknacksten Finger der rechten Wurfhand schonen.

Ivan Martinovic erfolgreich operiert

Christophersen gönnt keinem seiner Spieler ein frühes Aus. „Turniere ermöglichen in der Regel einen Motivationsschub, den die Spieler in den Verein mitbringen. Wichtig ist, dass sie verletzungsfrei bleiben und zurückkommen“, sagt Christophersen. Negativbeispiel: Ivan Martinovic. Für den Recken war die EM schon vorbei, bevor sie begonnen hatte. Der Kroate hatte sich am 6. Januar im Training den linken Mittelfuß gebrochen. Er wurde gestern erfolgreich in Hildesheim von Mellany Galla operiert. Die Fußspezialistin aus Hannover setzte Martinovic eine Schraube in den angeknacksten Knochen. Wie lange der Linkshänder genau ausfällt, ist ungewiss, mindestens aber wohl bis Ende März.

Chrisophersen: „Letztes halbes Jahr noch einmal voll reinhängen"

Für Olsen hofft Chris­topher­sen, „dass er jetzt den Kopf freibekommt und sich dann darauf freut, zu uns zurückzukommen und sich für sein letztes halbes Jahr noch einmal voll reinzuhängen“.