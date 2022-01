Handball-EM im Schatten von Corona: Ex-Top-Manager Storm mit Sorgen vor dem Turnierstart

Im DHB-Team fehlen einige große Namen, darunter Steffen Weinhold und Hendrik Pekeler. Letztgenannter macht aktuell eine Pause in der Nationalmannschaft. Dafür gab es Kritik, etwa vom ehemaligen Bundestrainer Heiner Brand. Doch Storm verteidigt diese Entscheidungen. "Der Terminkalender ist eng. Und in diesem System ist ein Bundesliga-Spieler besonders stark belastet", sagt er.

"Kritik an verdienten Spielern unangebracht"

Die Liga sei sehr stark und ausgeglichen. Hinzu kommen Einsätze in europäischen Wettbewerben. Daher gesteht Storm einem Profi wie Pekeler diese Auszeit zu: "Kritik an so verdienten Spielern, die in dieser harten Sportart Handball schon lange die Knochen hinhalten, finde ich unangebracht."