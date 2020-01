Kuriose Szene bei der Handball-EM: DHB-Star Julius Kühn in Kabine eingeschlossen

Was für eine kuriose Situation! Handball-Nationalspieler Julius Kühn hat in der Halbzeitpause des EM-Hauptrundenspiels gegen Weißrussland eine kleine Schrecksekunde erlebt. Der Rückraumspieler von der MT Melsungen wurde versehentlich in der Umkleidekabine eingeschlossen, berichtete die ARD am Donnerstag. Kühn machte sich mit lautem Klopfen bemerkbar und war dann rechtzeitig zum Wiederbeginn auf dem Parkett.