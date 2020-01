Handball-Bundestrainer Prokop stellt EM-Anreise mit erweitertem Kader in Aussicht: "Will in Ruhe entscheiden"

Handball-Bundestrainer Christian Prokop hat sich noch nicht auf ein finales Aufgebot für die anstehende WM in Norwegen, Österreich und Schweden (10. bis 26. Januar) festgelegt. "Wir werden inklusive des Spiels in Wien mit dem Kader an den Start gehen, den wir momentan zusammen haben", erklärte der 41-Jährige am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Testspiel gegen Island (Samstag, 17.20 Uhr, ZDF) in Mannheim. Zwei Tage später trifft das DHB-Team in Wien auf Österreich. „Vorher gibt es definitiv keine Entscheidung“, sagte Prokop.