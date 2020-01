Es kann nur besser werden. Das ist auch den deutschen Handballern klar. Bundestrainer Christian Prokop und seine Mannschaft sind überzeugt davon, dass sie im entscheidenden EM-Gruppenspiel gegen Lettland am Montagabend (18.15 Uhr) in Trondheim die Wende schaffen. Und die Verantwortlichen nannten Gründe, warum der Einzug in die Hauptrunde des Turniers in Wien gelingen kann.