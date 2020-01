Handball-EM im Liveticker: Deutschland trifft in der Hauptrunde auf Topteam Kroatien

Die angebliche Favoritenrolle lächelt Domagoj Duvnjak weg. Der Kapitän der kroatischen Handballer kennt die deutsche Mannschaft bestens, und er will darum auch gar nicht den Fehler machen, sie trotz einer bisher eher mäßigen EM zu unterschätzen. Wer denn im direkten Duell der beiden Top-Teams am Samstag (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen) in Wien der Favorit sei, wurde der Rückraumstar des THW Kiel gefragt. Der 31-Jährige, der seit bald elf Jahren in der Bundesliga spielt, überlegte nicht mal eine Sekunde lang: "Deutschland", antwortete Duvnjak ohne eine Miene zu verziehen. "Das wird ein sehr schweres Spiel für uns. Deutschland hat eine überragende Mannschaft, eine Weltklasse-Mannschaft."