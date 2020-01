Handball-EM im Liveticker: Deutschland trifft auf Gastgeber Österreich

Für die deutschen Handballer kommt es bei der Europameisterschaft zum Charaktertest. Nach dem vorzeitig verpassten Halbfinale will sich die DHB-Auswahl mit einem Sieg gegen Co-Gastgeber Österreich an diesem Montag (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) zumindest die Chance auf das bedeutungslose Spiel um Platz fünf erhalten. Beide Teams verfügen in der Hauptrundengruppe I über jeweils 2:4 Punkte. Bundestrainer Christian Prokop kann wieder auf den gegen Kroatien kurzfristig ausgefallenen Kreisläufer Johannes Golla vom deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt zurückgreifen.