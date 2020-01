Handball-EM im Liveticker: Deutschland muss gegen Tschechien ran

Für die deutschen Handballer geht es zum Abschluss der EM-Hauptrunde gegen Tschechien um nichts mehr - und doch wollen sich Kapitän Uwe Gensheimer & Co. an diesem Mittwoch (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) bei ihrer Abschiedsvorstellung in der Wiener Stadthalle noch einmal voll reinhängen. "Wir wollen weiter unser wahres Gesicht zeigen. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben", kündigte Linksaußen Gensheimer vor der Partie an.