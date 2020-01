EM-Prämien: Das kassieren Deutschlands Handballer beim Titelgewinn

Die deutschen Handballer würden für den Gewinn der Europameisterschaft eine Prämie in Höhe von 250.000 Euro kassieren. Für die Silbermedaille würde es immerhin noch 200.000 Euro geben, beim Gewinn der Bronzemedaille erhält die Mannschaft um Kapitän Uwe Gensheimer insgesamt 150.000 Euro , wie DHB-Vizepräsident Bob Hanning am Montag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Schon für den Gewinn der EM 2016 hatte die DHB-Auswahl rund 250.000 Euro bekommen, damals waren aber auch Sponsorengelder in der Prämie enthalten gewesen. Hätte die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop vor einem Jahr die Heim-Weltmeisterschaft gewonnen, hätte sie eine Rekordprämie in Höhe von insgesamt 450.000 Euro kassiert. Zum Vergleich: Hätte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2018 in Russland ihren Titel verteidigt, hätte jeder Spieler 350.000 Euro erhalten.