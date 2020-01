Frecher Kastening steht für Aufschwung im DHB-Team

Senkrechtstarter Timo Kastening erwies sich bereits im Training vor dem EM-Showdown gegen Kroatien als äußerst treffsicher - allerdings ausnahmsweise ungewollt. Beim lockeren Fußballspiel der deutschen Handballer schickte der nach seiner Tor-Gala gegen Weißrussland viel gelobte Rechtsaußen Torwart-Oldie Johannes Bitter mit einem satten Kopftreffer zu Boden.

Schlüsselspiel gegen Kroatien?

Im heißen Duell mit den wie Titelverteidiger Spanien noch ungeschlagenen Kroaten am Samstag (20.30 Uhr im ZDF) in Wien müssen die Versuche von Kastening, Kapitän Uwe Gensheimer & Co. sitzen, soll der Traum von einer Medaille bei der Europameisterschaft am Leben erhalten werden. „Das Spiel kann der Schlüssel zu allem sein", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning.