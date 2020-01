Handball-EM: Die Reaktionen der DHB-Stars zum Sieg gegen Weißrussland - "Wien ist unser Neubeginn"

Schon vor dem Abpfiff klatschte Christian Prokop mit Kapitän Uwe Gensheimer ab, riss Teammanager Oliver Roggisch an seine Brust. Erleichterung pur. Und die war nicht nur dem Bundestrainer anzusehen. Deutschlands Handballer sind nach einer dürftigen Vorrunde erfolgreich in die Hauptrunde der Europameisterschaft gestartet, bezwangen in Wien Weißrussland mit 31:23 (18:11).

EM 2020: Das ist der Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft Trainer Christian Prokop hat sich auf 16 DHB-Spieler festgelegt, mit denen er in die Handball-EM 2020 starten wird. Der SPORTBUZZER stellt die Mannschaft vor. ©

Anzeige

Der Turnaround ist geschafft. „Wir haben die Leichtigkeit wiedergefunden“, freute sich der überragende Hannoveraner Timo Kastening. Und Prokop bilanzierte: „Wir haben eine deutliche Leistungssteigerung in allen Mannschaftsteilen gezeigt. Deshalb bin ich zufrieden.“ Die Vorrunde in Trondheim hatte mehr Fragen aufgeworfen. Zum Beispiel die, wie diese Nationalmannschaft ins Halbfinale einziehen will? Denn das ist das Ziel.

Wiencek: "Trondheim ist Geschichte"

In Wien sind Gensheimer und Co. wieder aufgestanden. „Trondheim ist Geschichte, Wien unser EM-Neubeginn“, sagte Abwehrspezialist Patrick Wiencek. Denn der Tapetenwechsel hat Kräfte freigesetzt. Der Matchplan, über eine starke Abwehr und gute Keeper in den Tempogegenstoß zu kommen, ging zum ersten Mal voll auf, von Beginn an. Parade Andreas Wolff - bis dato eher der „Problem-Wolff“ -, Tempogegenstoß, Tor. Abgefangener Ball Paul Drux, Pass im Sitzen auf den flinken Kastening, Tor. Der Dreiklang gefiel in den ersten 30 Minuten fünfmal. Deutschland, das in drei Spielen zuvor auf nur 15 Konter gekommen war, überrumpelte die Weißrussen mit Geschwindigkeitshandball.

Das DHB-Team gefiel auch mit Offensivqualitäten, spielte über die Außen, vor allem über die EM-Entdeckung Kastening auf der rechten Außenbahn (sechs Würfe, sechs Tore, Man of the Match). Kurzum: Es war ein einziger Befreiungsschlag. Die Überzeugungskraft und das Selbstverständnis, eine große Handball-Nation zu sein, war wieder da. In Zahlen las sich das so: 8:3 nach elf Minuten. Nach weiteren elf führte das Prokop-Team mit acht Treffern (15:7). Das blieb auch nach der Pause so, auch wenn nicht alles passte. Doch ein Fauxpas wie gegen Lettland, als nach einem Sieben-Tore-Plus das große Zittern einsetzte, passierte nicht. Über die Zwischenstation 22:14 (36.) enteilte Deutschland auf 24:18 (45.), steckte sogar ein kurzes Tief weg (20:25).

Handball-EM 2020: Diese DHB-Stars teilen sich ein Doppelzimmer Das Schwaben-Stübchen: Keeper Johannes Bitter (37, links) und Linksaußen Patrick Zieker (26) eint ihr Verein, der TVB Stuttgart. ©

Auch das passte: Die Abwehr, die durch den Flensburger Johannes Golla (kam für Marian Michalczik in den 16er-Kader) Verstärkung erhielt, verdiente sich ihren Namen, nahm den Weißrussen jegliche Offensivfreude. Mit 94 Treffern hatten die in der Vorrunde das drittgefährlichste Team gestellt. Die stabile Defensive um die Kieler Verteidigungsspezialisten Wiencek und Hendrik Pekeler erleichterte auch Keeper Wolff den Job. Mit jeder gelungenen Aktion mehr kam auch die in der Vorrunde vermisste Emotion ins Spiel, wurde sich abgeklatscht, feierte die Bank sogar kleinste Ballgewinne. Doch ganz ohne Kuriosum ging es dann doch nicht. Julius Kühn wurde in der Halbzeitpause in der Kabine eingeschlossen, verschaffte sich erst mit kräftigem Klopfen freie Bahn.

DHB-Vize Hanning: "Die Richtung stimmt"

„Wir sind mit Christian auf einem ordentlichen Weg, die Richtung stimmt“, hatte DHB-Vizep Bob Hanning vor einem Jahr nach WM-Platz vier gemeint. In Trondheim war sie verloren gegangen. Jetzt stimmt sie wieder. Doch nun kommt nach den Weißrussen die echte Bewährungsprobe. Am Samstag wartet im zweiten Spiel der Hauptrunde Kroatien (20:30 Uhr/ ZDF). Das Team um Superstar Domagoj Duvnjak, das locker durch die EM marschiert. Vier Spiele, vier Siege – jede Partie ob der Fans ein Heimspiel, selbst beim 27:23 gegen Gastgeber Österreich. „Unsere Fans sind verrückt. Wir genießen es“, sagt Duvnjak. „Gegen Deutschland wird die Halle in Wien richtig voll.“ Es klingt wie eine Drohung.