Starke Leistung von Wolff und Bitter: Deutsche Handballer schlagen Island deutlich

Die deutschen Handballer haben auch dank eines starken Torhüter-Duos ihre EM-Ambitionen wenige Tage vor dem Turnierstart untermauert. Andreas Wolff und der erstmals seit 2030 Tagen wieder im Nationaltrikot eingesetzte Rückkehrer Johannes Bitter legten am Samstag die Grundlage für den 33:25 (16:13)-Testspielsieg in Mannheim gegen Island. Beste Werfer der im zweiten Durchgang starken Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop waren Kapitän Uwe Gensheimer und Paul Drux mit je vier Treffern. Vor dem ersten EM-Gruppenspiel am Donnerstag (18.15 Uhr/ZDF) in Trondheim gegen die Niederlande steht für die DHB-Auswahl nun nur noch die Generalprobe am Montag (14.40 Uhr/ARD) in Wien gegen Co-Gastgeber Österreich an.