Handball-EM: ZDF-Moderator von Nationalspieler Fabian Böhm am Kopf getroffen - DHB-Star entschuldigt sich

Was für eine kuriose Szene kurz vor dem Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande bei der Handball-EM ! Das Team von Bundestrainer Christian Prokop bereitete sich gerade mit lockeren Würfen auf den Anpfiff vor. ZDF-Moderator Yorck Polus begrüßte derweil die Zuschauer vor dem Bildschirm sowie die beiden TV-Experten Markus Baur und Sören Christophersen. Plötzlich segelt außerhalb der Kameras ein Ball in Richtung des Moderators - der unmittelbar danach am Kopf getroffen wird.

Handball-EM 2020: Was ruft die deutsche Nationalmannschaft am Ende der Auszeit?

ZDF-Moderator Polus wie Sky-Moderatorin Jessica Kastrop

Diese Szene wird sicherlich in keinem Rückblick fehlen. Damit wird Polus künftig in einem Atemzug mit Jessica Kastrop (die mittlerweile Libbertz heißt) erwähnt werden. Die Sky-Moderatorin war vor einigen Jahren während der Live-Übertragung von einem Spiel zwischen Mainz 05 dem VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga am Kopf getroffen worden.