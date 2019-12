Handball-EM: Zwei Leipziger von Bundestrainer Prokop nominiert

Leipzig. Bundestrainer Christian Prokop fährt mit zwei Spielern des SC DHfK Leipzig zur Handball-EM im Januar. Der DHB veröffentlichte am Freitag seinen von zunächst 28 auf nun 17 Spieler reduzierten Kader. Mit dabei sind: Franz Semper und Philipp Weber. Maximilian Janke und Luca Witzke haben es dagegen nicht geschafft. Sie standen zunächst noch im vorläufigen Aufgebot.

Prokop musste in den vergangenen Tagen mehrere Absagen kassieren. Am Morgen war bekannt geworden, dass der Kieler Steffen Weinhold nicht mit zum Turnier fährt. „Ich hätte der DHB-Auswahl bei der EM gerne geholfen, aber ich habe immer noch eine Entzündung im Fuß, die mir Beschwerden bereitet“, begründete Weinhold seinen Verzicht.

Trainer Christian Prokop hat sich auf 17 DHB-Spieler festgelegt, mit denen er in die Vorbereitung zur Handball-EM 2020 im Januar geht. Der SPORT BUZZER stellt die Mannschaft vor. ©

Weinhold sagt ab

Der Linkshänder hatte sich im September die Plantarfaszie im linken Fuß angerissen und war erst Ende November auf das Parkett zurückgekehrt. „Ich habe in den vergangenen Tagen viel darüber nachgedacht. Letztlich hat die Vernunft dann entschieden“, so Weinhold. Zuvor mussten bereits Fabian Wiede, Martin Strobel, Tim Suton und Simon Ernst aus Verletzungsgründen passen. Durch das Fehlen von Weinhold lastet nun zusätzliche Last auf den Schultern von Semper, der zusammen mit Kai Häfner von der MT Melsungen das Duo im rechten Rückraum bildet.