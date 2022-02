Handball: Ex-Wolfsburg-Coach Pagel übernimmt B-Jugend des HSC Ehmen

Beim HSC Ehmen fehlen nach Corona-bedingten Trainer-Ausfällen in der Jugend einige Coaches. Nun hat der Klub aber mit Marco Pagel einen alten Bekannten für seine B-Jugend-Landesliga-Mannschaft gewinnen können, der bis vor Kurzem noch in der 3. Liga der Frauen für den VfL Wolfsburg an der Seitenlinie stand.