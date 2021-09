Handball: Fallersleben-Coach Knobbe unzufrieden trotz Sieg im letzten Test

Die Handballer des VfB Fallersleben setzten sich im letzten Test vorm Oberliga-Start am Samstag mit 28:20 (14:13) gegen den SV Oebisfelde (Sachsen-Anhalt-Liga) durch. Das Ergebnis passte VfB-Coach Mike Knobbe, mit der Einstellung seiner Mannschaft war er allerdings nicht zufrieden: „Es war emotionslos. So kann man sich in der Oberliga nicht präsentieren!“

Vor allem die erste Halbzeit missfiel Knobbe. Seine Mannschaft sei lange einem Rückstand hinterhergelaufen, ging aber mit einer 14:13-Führung in die Pause. „Mir hat der Einsatz gefehlt, das habe ich auch in der Halbzeit angesprochen“, so Knobbe, dem der Auftritt nach Wiederanpfiff besser gefiel. Immerhin habe seine Mannschaft nur noch sieben Gegentreffer kassiert und auf der anderen Seite erneut 14 Mal getroffen.