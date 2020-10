"Kleinere Brötchen backen": Burgwedel startet in eine ganz schwierige Saison

Im zehnten Jahr nach dem Wiederaufstieg droht Handball Hannover-Burgwedel der Abschied aus der 3. Liga. Es gibt nicht wenige in der Handballszene, die glauben: Zu Weihnachten gehen auf der Ramhorst die Lichter aus.

Nachdem Schatzmeister Karsten Höhns am 22. Juli den Insolvenzantrag gestellt hatte, war unklar, ob die Mannschaft überhaupt an den Start geht. Erst am 10. September war nach den neuerlichen Zusagen von Höhns und Hörgeräteunternehmer Martin Kind die Finanzierung für die Saison gesichert. So gab es nur einen Monat Vorbereitung. „Wir werden noch vier Wochen brauchen“, weiß Spielertrainer Marius Kastening.