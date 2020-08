Der Spielplan steht bereits: Jetzt hofft Burgwedel aufs entscheidende Gespräch

Eigentlich hätte die Mannschaft gerne schon eine konkrete Aussage gehabt, ob es weitergeht. Das entscheidende Gespräch findet jedoch erst nächste Woche statt. Der HHB muss bis dahin belastbare Zahlen vorlegen, wie er die Kosten und Finanzierung der Saison plant. Viel hängt dann an 96-Boss Martin Kind, der sich bisher aus „lokaler Verbundenheit” als Gesellschafter und Sponsor engagiert hat. Sollte ein Konzept verabschiedet werden, kann endlich die Vorbereitung beginnen, um die Mannschaft bis zum ersten Spieltag (3./4. Oktober) fit zu bekommen.

Das ist erfreulich: Im vom DHB veröffentlichten Rahmenspielplan für die 3. Liga Nord-West ist auch Handball Hannover-Burgwedel dabei. Am 22. Juli hatte Schatzmeister Karsten Höhns den Insolvenzantrag für die Spielbetriebs-GmbH gestellt , jetzt scheint es doch eine Perspektive zu geben, dass es weitergeht. „Es gab gute Gespräche mit Karsten Höhns und Martin Kind“, verrät Spielertrainer Marius Kastening.

Einen vermeintlich leichten Start hat Vinnhorst erwischt, das vorher auf die SG Menden Sauerland Wölfe und den TuS Volmetal trifft. Mit welchem Kader, ist weiter unklar. Sören Kress (TV Emsdetten), der früher in Burgwedel spielte, lehnte ein Angebot ab. „Ich denke, am Ende der Woche können wir Namen nennen”, sagt der Sportliche Leiter Nei Cruz Portela.

Bis zum 30. Mai stehen erstmals 34 Partien an, darunter drei englische Wochen im November, März und Mai. Burgwedel beginnt bei LIT 1912 II, der Reserve des Bundesligisten TuS N-Lübbecke. Es folgt das Heimspiel gegen den TuS Spenge (10. Oktober) und am 17. Oktober das Derby beim TuS Vinnhorst. „Ein schönes Auftaktprogramm“, freut sich Kastening.

Der HSV Hannover startet bei GWD Minden II und erwartet danach Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen II. Wegen einer bisher sehr guten Vorbereitung ist das Selbstvertrauen des neuen Trainers Robin John groß: „Das sind beides zweite Mannschaften, die wollen wir schlagen“, sagt er. Vier Punkte wären ein gutes Polster, denn im Anschluss wartet mit dem Vorjahresvierten SG Schalksmühle/Halver der erste dicke Brocken.

Felixson rechnet mit hartem Abstiegskampf

Das Derby gegen Vinnhorst wird erst am letzten Hinserienspieltag am 30. Januar angepfiffen. John findet es gut, weil so die Wahrscheinlichkeit steigt, vor Fans zu spielen. Für diesen Donnerstag (19 Uhr, Eisteichweg) hat er gegen den Oberligavertreter Lehrter SV das erste Testspiel angesetzt.

Als einziger der hannoverschen Klubs spielt die TSV Burgdorf II in der Staffel Nord-Ost. Trainer Heidmar Felixson findet das „nicht in Ordnung. Wir kommen alle aus der Region Hannover.“ Seine Mannschaft muss auf die attraktiven Derbys verzichten – und die sportlich schwierigere Aufgabe lösen. Felixson rechnet mit einem harten Abstiegskampf. Insofern kommt dem Startprogramm bei Aufsteiger SC DHfK Leipzig II (3./4. Oktober) gegen die HG Barmbek (9./10. Oktober) und bei den Füchsen Berlin II (17. Oktober) eine richtungsweisende Bedeutung zu.