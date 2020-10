Vor Spiel gegen Sprenge: Friedrich Kastening tritt nach Strafbefehl vorerst zurück

Zum ersten Heimspiel erwartet Handball Hannover-Burgwedel am Samstag (18.30 Uhr) in der 3. Liga Nordwest den TuS Spenge. Unter Corona-Bedingungen ist die Partie gegen den Vorjahressechsten auch für die Verantwortlichen eine Herausforderung. Doch die haben ihre Hausaufgaben erledigt. Dank eines schlüssigen Hygienekonzeptes dürfen bis zu 110 Zuschauer die Mannschaft anfeuern. „Wir waren in einem sehr guten Austausch mit der Stadt“, sagt Sprecher Markus Mücke.

Neu ist die Anwurfzeit. Auf Wunsch vieler Fans wird künftig jeweils 30 Minuten früher als bislang begonnen. Sofort hellwach zu sein ist also die erste Aufgabe. „Das wird ein Brett“, sagt Spielertrainer Marius Kastening und erwartet eine spielerisch und körperlich extrem harte Aufgabe. Er kennt den Gegner noch gut aus seiner Zeit bei der TSG Bielefeld und zählt die Gäste erneut zu den Spitzenteams. Mit Kreisläufer Oliver Tesch und Torjäger Maximilian Schüttemeyer spielte Kastening 2015/16 in Springe in der 2. Liga.