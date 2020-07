Problem-Klubs: Kind hilft Burgwedel nach Insolvenz - Vinnhorst noch immer ohne Trainer

Wer wird neuer Trainer in Vinnhorst?

Viele offene Fragen gibt es auch beim TuS Vinnhorst. Die wichtigste lautet: Wer wird neuer Trainer? Die Liste der Absagen wird immer länger. Neben dem früheren Recken-Coach Christopher Nordmeyer und Ex-Bundestrainer Christian Prokop hat auch Christian Pöhler, bis vor Jahresfrist in Diensten des HC Elbflorenz, kein Interesse. Zuletzt gab Niels Pfannenschmidt, der nach vielen Jahren beim TBV Lemgo Zweitligist ASV Hamm und zuletzt Eintracht Hagen trainierte, dem TuS einen Korb. Die Schwierigkeit bei der Suche: Der Verein will einen Profitrainer, der die Mannschaft in die 2. Liga führen soll. Dazu gehören entsprechende Strukturen und Trainingsumfänge, doch mehr als vier Einheiten in der Woche sind für die meisten Spieler nicht möglich.

Obendrein inszenierte Mäzen Martin Weiß mit seinen Eskapaden zuletzt bestes Sommertheater. Die Mannschaft („wir wissen ja, wie Martin ist”) schiebt das aber noch an die Seite und konzentriert sich auf das Training. „Ich würde mich freuen, wenn bald wieder der Handball im Mittelpunkt steht“, sagt der Sportliche Leiter Nei Cruz Portela, den Weiß im Mai schon abserviert hatte. Noch hat der 58-Jährige, der seit der vergangenen Woche übergangsweise auch das Training leitet, seinen neuen Vertrag nicht unterschrieben, das ist aber nur Formsache. Auch Verstärkungen für den durch die Abgänge von Torhüter Patrick Anders, Sebastian Beyer, Tim Kirchmann, David Sauß, Jonas Borgmann und Kai Lemke ausgedünnten Kader gibt es noch nicht. „Wir werden gute Lösungen finden“, verspricht Portela.