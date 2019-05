Neuer Name und sechs neue Spieler: Aus dem HHB werden die Dataliner Handball

Der Name Handball Hannover Burgwedel ist Geschichte. Der Drittligist geht künftig als Dataliner Handball auf Torejagd. „Der Zusatz Hannover in unserem Namen war unglücklich“, erklärte Schatzmeister Karsten Höhns auf einer Sponsorenveranstaltung. Durch die Umbenennung wollten sich die Burgwedeler bewusst von einer Ortsgebundenheit lösen, um zukünftig offen für Sponsoren und andere Kooperationen zu sein.

Mit dem anderen Namen steigen die sportlichen Ansprüche. „Wer in der neuen Saison auf die Tabelle schaut, sollte von oben anfangen zu lesen“, betonte Höhns. Nach den Abgängen von Torhüter Pascal Kinzel (SF Söhre), Thomas Bergmann (Lehrter SV), Stefanos Michailidis (unbekannt) und Florian Freitag (TuS Vinnhorst) verpflichtete der Sportliche Leiter Friedrich Kastening deshalb sechs Neue.

Ein halbes Dutzend Neue

Von der SG Achim/Baden kommt Mittelmann Martin Pfeiffer (23). Bereits länger gehandelt wurden Maurice Dräger (25), Steffen Schröter (26) und Johannes Marx (27), deren Verträge bei der TSV Burgdorf II ausliefen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir oben mitspielen“, sagte Marx. Sein Optimismus wird dadurch gestärkt, dass mit Julius Hinz (26/TSG Bielefeld) ein Linksaußen kommt, der schon Bundesliga-Luft bei den Recken geschnuppert hat. Den freien Platz im Tor bekommt Eric Frommeyer (19) vom HSV Hannover.

Kastening setzte bei der Auswahl der Neuen bewusst auf Spieler aus der Region, „um eine höhere Identifikation zu schaffen“, und erhofft sich so einen höheren Publikumszuspruch. Noch kommen soll ein weiterer Rückraumspieler, „Aber da ist noch nichts fix“, so Kastening. Nach der erfolgreichen Aufholjagd in der Rückrunde werden Marius Kastening, der über die nötige B-Lizenz verfügt, und Kay Behnke die Mannschaft weiterhin als Spielertrainerduo betreuen. Trainingsstart ist am 15. Juli.