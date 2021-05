Laatzen-Rethen-Trainer Axel Gronau im Interview: Wettkampf frühestens zum Jahreswechsel

Hallo, Herr Gronau, sind Sie nach den vergangenen zehn Tagen optimistischer, im September endlich Ihre Premiere als Trainer der Frauen der HSG Laatzen-Rethen in der Regionsoberliga feiern zu können?

Anzeige

Ehrlich gesagt bin ich da eher skeptisch. Ich rechne frühestens zum Jahreswechsel wieder mit Wettkampf, und dann auch nicht im Ligabetrieb, sondern in Turnierform. Die Politik wird vorher noch zu viel Angst davor haben und andere Dinge als wichtiger erachten. 40 Erwachsene werden die bestimmenden Personen so schnell nicht in eine Halle stecken. Das wird erst passieren, wenn die Herdenimmunität erreicht ist.