"Alle wollen spielen": Die Jugend-Bundesligen wollen schon nach Ostern weitermachen

In der vergangenen Woche lud die Spielkommission des Deutschen Handballbundes (DHB) zu einer Videokonferenz, um ein Meinungsbild einzuholen. Bis Ende März können die Vereine entscheiden, ob sie spielen wollen. Nach dem Plan des DHB sollen in den vier 10er-Staffeln die jeweils offenen Spiele ausgetragen werden. Machbar, da knapp die Hälfte bereits vor dem Lockdown stattfand.

„Das jetzt nur wegen Corona zu machen, wäre Blödsinn gewesen und fatal für die Entwicklung einiger unserer starken B-Jugendlichen“, sagt Felixson. Grundsätzlich hält der Isländer die Idee jedoch für gut, zumal beispielsweise in Skandinavien die Jugendzeit ein Jahr später endet als in Deutschland. Jahr für Jahr werden dort Weltklassespieler entwickelt. „Man müsste das Thema perspektivisch angehen und zum Beispiel sagen ab 2023 führen wir das ein“, findet Felixson.

Weil der gesamte Jugendhandball in Deutschland seit Monaten ruht, sprechen viele Trainer in Deutschland von einer verlorenen Zeit für den Nachwuchs. „Meinen Jungs ist ein Jahr flöten gegangen“, ärgert sich Marvin Konopka, Trainer der A-Jugend der GIW Meerhandball und spricht für viele seiner Kollegen.

Die Burgdorfer müssten noch fünf Begegnungen absolvieren und haben trotz 2:6-Punkten noch alle Chancen auf den sechsten Platz, der die Qualifikation für die Saison 2021/22 bedeuten würde. Felixson hat allerdings Zweifel daran, dass der Plan rechtlich haltbar ist. Er vermutet, dass einige Vereine juristische Mittel bemühen. Zu unterschiedlich waren die Voraussetzungen in den Bundesländern. Während die Jungrecken praktisch durchgehend trainieren, darf der Nachwuchs der SG Flensburg-Handewitt und des THW Kiel erst sein einigen Tagen wieder gemeinsam in die Halle.

Play-offs statt Gruppe bei den Mädchen

Konkreter sind die Planungen bei den Mädchen. Dort stehen 16 Mannschaften in der Zwischenrunde. Der TV Hannover-Badenstedt hatte mit Bayer Leverkusen, dem HC Leipzig und der SG Kappelwindeck eine Hammergruppe erwischt. Der Plan mit Gruppenspielen ist vom Tisch.

Wie sich auch Trainerin Nadine Große wünschte, gibt es stattdessen ein regional auszulosendes Achtelfinale in Hin- und Rückspiel am 30. April sowie 1. oder 2. Mai, um den Mannschaften ausreichend Zeit zur Vorbereitung zu geben. Nach dem folgenden Viertelfinale (8./9. und 13. Mai) soll der Deutsche Meister in einem Final-Four-Turnier am Wochenende 22./23. Mai ermittelt werden