Nur kein Neid: Marco Reus verdient 70-mal soviel wie Recke Timo Kastening

Diese Auszeichnung ist einfach gigantisch! Timo Kastening ist Handballer des Jahres 2019, die Leser des Fachmagazins „Handballwoche“ wählten den 24-Jährigen in die Geschichtsbücher. Kastening ist EM-Durchstarter, Recken-Liebling, Erstligastar. Marco Reus (30) ist ebenfalls ein Star, aber Fußballer – und zwar der gewählte Fußballer des Jahres 2019. Zwei Topathleten, doch der Vergleich ist trotzdem heikel: Die Belastung der Profisportler ist gleich, die Dimensionen dafür grundverschieden. Denn der Handball hinkt in der Wahrnehmung meilenweit hinterher. Während BVB-Kapitän Reus im Stadionschnitt 80 000 Fans in Dortmund zujubeln, spielt Kastening oft auch vor „nur“ 4000 Zuschauern. Das schlägt sich auch in den Gehältern nieder. Der Handballstar verdient rund 14 000 Euro im Monat – Reus etwa eine Million. Macht in der Jahressumme 168 000 zu 12 Millionen – also etwa das 70-fache.

Das Phänomen Kastening: Das macht den Recken zum Handballer des Jahres Bodenständigkeit: Kastening stammt aus Riepen im Schaumburger Land, gut 30 Kilometer von Hannover entfernt. Die Familie lebt noch dort, Vater Friedrich und Bruder Marius sind ebenfalls im Handball aktiv, beim Drittligisten Burgwedel. Kastening warf die ersten Handbälle in Bad Nenndorf mit fünf Jahren, nach einer Zwischenstation in Barsinghausen ging er mit 13 Jahren zum damaligen Zweitligisten TSV Burgdorf. ©

Anzeige

Kastening lebt sparsam Im Sommer wechselt Kastening nach Melsungen, dann verdient er immerhin doppelt so viel. Neidisch ist er ohnehin nicht. „Das steht mir nicht zu. Ich kriege immer noch sehr viel Geld für das, was ich tue. Und bei Reus ist es anders, der hat sich gegen Millionen andere Fußballer durchgesetzt“, sagt Kastening. Der Recken-Profi kann mit deutlich weniger Geld ohnehin gut umgehen. Auch als er schon Jungprofi war, machte er nebenbei noch eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse. Erst danach widmete er sich voll der Athletenkarriere. Während Fußballer sich ganz auf den Sport konzentrieren können, plante das Handball-Ass immer für die Zukunft nach dem Sport. Kastening bleibt aber auch als Star sparsam: Seit acht Jahren wohnt er in Hannover in einer WG, teilt sich die Kosten mit Handballkumpel Lennart Koch (spielt für Burgwedel in der 3. Liga) – und wahrscheinlich auch die Hausarbeit.

Das sind die nächsten Spiele der TSV Hannover-Burgdorf in der Bundesliga-Saison 2019/20 24. Spieltag: Bergischer HC (A), Sonntag, 23. Februar 2020, 16 Uhr ©

Kastening übte mit selbstgebastelten Toren Während die Fußballelite ab jungen Jahren gescoutet und auf Internaten ausgebildet und umsorgt wird, hat Kastening als Kind mit seinem Bruder Marius in Riepen (Ortsteil von Bad Nenndorf) in einer Scheune auf Tore geworfen – die haben sich die Brüder aus Holzpaletten zusammengebastelt. Nichts Besonderes, findet Kastening. Und der Handballer wird auch mal kritisch. Wie nach der EM im Januar zum Beispiel, als ihm die vielen Flugreisen auf den Keks gingen. Das „war natürlich nicht sehr nachhaltig, das muss man schon kritisch hinterfragen“, erzählte Kastening. „Das Turnier in mehreren Ländern zu veranstalten ist eine Nummer zu groß. Das ist dann eher Fußball, nicht Handball. Da sollten wir aufpassen, dass es nicht in diese Richtung geht.“ Grundsympathisch!

"Kann über die Stränge schlagen, das interessiert keinen" Kastening ist auf dem Boden geblieben – auch in Sachen Urlaub. Während Fußballer gern mal Fotos von traumhaften Strandkulissen mit hellblauem Wasser schicken und Reus zuletzt Grüße aus Dubai sendete, mag Kastening es bodenständig. Im Winter fährt er gern mit seinem Bruder Marius und Freunden zum Skifahren nach Saalbach (Österreich), im Sommer geht’s nach Mallorca. Feiern? Kann der Handballer auf jeden Fall. Er ist Kabinen-DJ bei den Recken, legt gern mal Schlager-Partyhits auf. „Reus hat kein Privatleben mehr. Ich kann mal in einen Club gehen und über die Stränge schlagen, das interessiert keinen“, verrät Kastening schelmisch. Er geht gern in den „Havana Club“ am Steintor. Reus könnte sich hingegen locker einen Privatjet leisten, um wirklich in Havanna zu feiern. Da gibt’s allerdings die Lieblingsessen der beiden nicht! Timo Kastening steht auf Schnitzel mit Kartoffeln und Ketchup. Und Reus? Liebt Gulasch, Rotkohl und Kartoffelpüree – auch ziemlich bodenständig. So verschieden sind die Topathleten dann also doch nicht.