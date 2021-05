Handball-Krimi in Göppingen: SC DHfK Leipzig gewinnt knapp beim Tabellenfünften

Leipzig. Nach der deutlichen 26:33-Niederlage der DHfK-Profis gegen Spitzenreiter THW Kiel in der vergangenen Woche, wollte die Truppe von Coach André Haber in Göppingen an die Siegesserie vor der Begegnung mit dem Rekordmeister anknüpfen. Durch viel Tempo, eine starke Abwehr und einen hellwachen Kristian Saeveras im Tor setzten sich die Sachsen früh vom Tabellenfünften ab – doch eine Rote Karte von Marko Mamic brachte die Haber-Sieben lange aus ihrem Konzept. Am Ende eines Handball-Krimis schnappten sich die Leipziger den 33:3 (16:14)-Auswärtssieg und nahmen zwei Punkte mit in die Messestadt. Anzeige

Die Vorzeichen für die Grün-Weißen standen gut: Kapitän Alen Milosevic war zurück im Aufgebot und auch Rückraum-Ass Luca Witzke, der zwei Spiele wegen muskulärer Problemen pausierte, stand seinem 34-jährigen Chefcoach wieder zur Verfügung. Mit einem breiten Kader und vollem Einsatz gingen die Haber-Handballer in die Partie. Unsichere Abschlüsse und starke Torhüterleistungen dominierten die Anfangsphase. Besonders DHfK-Schlussmann Saeveras zeichnete sich in den ersten zehn Minuten des Spiels aus, hielt drei Bälle mit den Armen und einen harten Schlagwurf von Sebastian Heymann mit der Nase - kurz vorher hatte auch Göppingen-Keeper Urh Kastelic einen Ball von Marko Mamic mit dem Gesicht abgefangen.

Die Leipziger spielten nach den Zeitstrafen der Hausherren clever, kamen häufig in ihr gefürchtetes Tempospiel und nutzten sogar die eigenen Unterzahl-Momente zu ihrem Vorteil. Martin Larsen kassierte beim 5:7-Zwischenstand eine Zwangspause auf der Bank, doch statt eine Aufholjagd zu starten, verzweifelten die Hausherren an der sächsischen Abwehr. Die Haber-Sieben spielte ihre Angriffe herausragend, traf dreifach und baute ihre Führung überraschend auf 5:10 aus.

Haber mit deutlicher Ansprache

In der 24. Minute mussten die Leipziger in die nächste Unterzahl, die ihnen diesmal deutlich härter zusetzten sollte. Abwehrchef Marko Mamic griff völlig unnötig in den Wurfarm seines Gegenspielers, sah die Rote Karte und musste seinen Aufgabenbereich anschließend an Youngster Julius Meyer-Siebert abgegeben. Vom Verlust des Führungsspielers klar mitgenommen, schmolz die Führung der Gäste bis zur Pause auf 14:16 dahin.

Eine Halbzeitansprache von Haber später kamen erneut gefestigte und kämpferische Sachsen auf die Platte. Neun starke Minuten bauten die Führung auf vier Tore aus, fünf katastrophale Minuten brachten den Ausgleich für die Mannschaft von Hartmut Mayerhoffer. In einem absoluten Krimi konnten sich Lucas Krzikalla und Joel Birlehm auszeichnen. Der Strafwurf-Experte ging mit einer perfekten Quote und sechs Treffern aus dem Spiel, der Keeper pflückte zwei freie Würfe aus der Luft – neun Minuten vor Schluss stand Grün-Weiß plötzlich wieder 24:28 in Front.