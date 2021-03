Handball: Möglicher Aufstieg vom Tisch, aber Wolfsburgs Ziel bleibt die 3. Liga

Sie möchten eines Tages zurück in die 3. Liga - aber nicht sofort. Das haben die Verantwortlichen des Oberligisten VfL Wolfsburg jetzt beschlossen. Nach dem Saison-Abbruch müssen eventuell Mannschaften für die 3. Liga ermittelt werden, eine Aufstiegs-Relegation steht zur Diskussion. Entschieden ist das noch nicht. Was aber entschieden ist: Öffnet sich die Aufstiegstür, dann treten die VfL-Handballerinnen nicht ein. "Selbst wenn es direkt freie Plätze gäbe, würden wir das nicht annehmen", sagt Spartenleiter Jens Wöhner. Der Sprung käme zu früh. Sich weiter als Leuchtturm für Frauen-Handball in der Region etablieren, bleibt das oberste Ziel und das soll in Zukunft zu einem rein sportlichen Aufstieg nach einer normalen Saison führen.

