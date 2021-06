Selbst eine Niederlage könnte reichen: MTV Großenheidorn ganz nah dran am Aufstiegstraum

Nur noch 60 Minuten fehlen den Männern des MTV Großenheidorn zum Aufstieg in die 3. Liga. Die Mannschaft von Stephan Lux will am Samstag (Anwurf 19.30 Uhr) im letzten Spiel der Aufstiegsrunde beim VfL Fredenbeck alles klarmachen. Nach dem 32:28-Sieg gegen den TV Bissendorf-Holte würde sogar eine Niederlage mit vier Toren genügen, da die Mannschaft aus dem Landkreis Osnabrück ihrerseits gegen den VfL Fredenbeck mit 28:20 gewann. Anzeige Der Trainer hat jedoch keine Lust auf Rechenspiele: „Wir fahren dorthin, um zu gewinnen.“ Um seine Mannschaft richtig einzustellen, versuchte Lux sich in die Lage des Fredenbecker Kollegen zu versetzen, um zu erahnen, was dieser machen würde. Der MTV-Coach stellt jedoch klar: „Wir müssen unseren Handball spielen. Wenn wir das schaffen, wird es für den Gegner schwer.“

Ärger um fehlende Videoaufnahmen Einstellen müssen sich die Seeprovinzler auf eine hitzige Atmosphäre. 500 Fans dürfen in der 2200 Zuschauer fassenden Geestlandhalle dabei sein und werden den ehemaligen Bundesligisten nach vorn peitschen, um das Unmögliche noch möglich zu machen. Ein offizielles Kontingent an Gästekarten gab es nicht. MTV-Vorstandsmitglied Mathias Haase erhielt per E-Mail die Absage mit Hinweis auf die Corona-Regelungen, obwohl es nach der jüngsten niedersächsischen Verordnung keine Einschränkungen mehr gibt.



Interessant ist insofern der zweite Teil der Mail, in dem Haase erklärt wird, dass er die Absage nicht als Retourkutsche für das fehlende Video des Spiels gegen Bissendorf verstehen möge. Sogar das Stader Tageblatt griff das Thema auf und bat um eine offizielle Stellungnahme. „Wir haben uns dafür bei Fredenbecks Trainer und beim Handball-Verband Niedersachsen entschuldigt“, erklärt Haase. Der MTV hatte einen Livestream angeboten, wegen eines technischen Fehlers erfolgte jedoch keine Archivierung des Videomaterials. Die war in den Durchführungsbestimmungen zur Aufstiegsrunde ohnehin nicht vorgesehen. Haase kann die Aufregung deshalb nicht verstehen: „Von den Spielen im Oktober gibt es schließlich genug Bildmaterial von uns.“