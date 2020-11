Vier Handballtalente der TSV Burgdorf hängen in der internationalen Luft

Eine geplante Länderspielreise der U16-Auswahl nach Polen wurde Anfang Oktober wegen der Viruslage genauso gestrichen wie nun ein internationales Turnier, das am Donnerstag, 5. November, in Frankreich hätte beginnen sollen.

Fischer zur WM 2021?

Gerade zurückgekehrt ist A-Junior Justus Fischer von einem Lehrgang der U18-Bundesauswahl aus Magdeburg. Die Maßnahme hätte als Vorbereitung auf die Europameisterschaft in Slowenien gelten sollen. Doch der für Januar vorgesehene Wettbewerb wurde mittlerweile ebenfalls gekippt.

Fischer darf sich aber berechtigte Hoffnungen machen, von Bundestrainer Erik Wudtke für die Weltmeisterschaft (im August 2021 in Griechenland) nominiert zu werden.

Mävers und Hanne für U20-Auswahl am Ball

In den Fokus von Bundestrainer Martin Heuberger haben sich Veit Mävers und Martin Hanne gespielt. Beide haben die Talentschmiede der TSV Burgdorf durchlaufen und gehören bereits dem Profikader des Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf an.

Die Nachwuchsspieler nehmen in dieser Woche an einem Lehrgang in Lautenbach teil, auf dem sich die Auswahl des Deutschen Handballbundes eigentlich auf die U20-Europameisterschaft in Porec (Kroatien) einstimmen wollte.

Doch die EM, die zunächst im Juli in Österreich und Südtirol ausgetragen werden sollte, wurde wegen der Corona-Lage nun zum zweiten Mal abgesagt; die European Handball Federation hat auch das in den Januar verschobene Ersatzturnier gestrichen. Nicht nur Mävers und Hanne hoffen, dass die WM in Ungarn, Ende Juni 2021, stattfindet.