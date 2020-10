Handball-Nationalmannschaft: Recken-Kapitän Böhm nominiert, Kreisläufer Pevnov nicht

Gislason nominierte für die ersten beiden EM-Qualifikationsspiele 21 Akteure. Am 2. November kommt das Team zum vorbereitenden Lehrgang zusammen. Am 5. November (16.15 Uhr, live im ZDF) steht das Heimspiel in Düsseldorf gegen Bosnien-Herzegowina an. Am 8. November (15.15 Uhr, ZDF) folgt in Tallinn das Spiel gegen Estland.

Gislason gab zudem einen erweiterten 35-Mann-Kader bekannt. Aus diesem Kreis kann er Spieler nachnominieren, falls sich jemand verletzt.