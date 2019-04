Handball-Nationalspieler Franz Semper wechselt 2020 nach Flensburg

Leipzig. Handball-Nationalspieler Franz Semper wird den Bundesligisten SC DHfK in Richtung Flensburg-Handewitt verlassen - jedoch erst im Juni des kommenden Jahres. Wie der Sportbuzzer aus sicherer Quelle erfahren hat, wird der Weltmeisterschafts-Vierte seinen 2020 auslaufenden Vertrag in Leipzig erfüllen, darüber hinaus jedoch nicht verlängern. Der Wechsel zum aktuellen Tabellenführer der Bundesliga sowie Champions-League-Verein aus dem Norden ist für den 21 Jahre alten Sachsen der nächste Karriereschritt. Der bevorstehende Weggang des Rückraumspielers soll am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in der Geschäftsstelle des SC DHfK verkündet werden - im Beisein von DHfK-Manager Karsten Günther sowie eines Vertreters der SG Flensburg-Handewitt. Zuvor hatte am Mittwoch bereits bild.de über diese Personalie berichtet.