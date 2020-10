Handball-Nationalspieler in Europa unterwegs: Acht Recken auf Risiko-Mission

Acht Profis, mehr als die Hälfte des Recken-Kaders, stehen vor internationalen Aufgaben mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften. „Das ist schon mal ein Riesenkompliment, dass so viele Spieler von uns nominiert sind“, sagt Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen. Als Ex-Nationalspieler weiß er, dass es für jeden Einzelnen „eine Ehre“ ist, für sein Land aufzulaufen.

Fabian Böhm läuft für Deutschland zum Beginn der EM-Quali gegen Bosnien-Herzegowina und in Estland auf. Nejc Cehte spielt mit Slowenien gegen Polen und in der Türkei. Alfred Jönsson darf mit Schweden gegen Rumänien und im Kosovo ran. Filip Kuzmanovski trifft mit Nordmazedonien daheim auf Finnland und auswärts auf die Schweiz. Johan Hansen empfängt mit Dänemark die Schweiz und spielt in Finnland. Domenico Ebners Italien muss in Weißrussland ran und spielt daheim gegen Norwegen. Ivan Martinovic und Ilija Brozovic sind mit Kroatien für 2022 schon qualifiziert. Der Vize-Europameister spielt ab Anfang November mit Europameister Spanien gegen die EM-Gastgeber Slowakei und Ungarn ein eigenes Mini-Turnier.

Entscheidung über Abstellung am Mittwoch In Corona-Zeiten wirft die Tingeltour der Spieler kreuz und quer durch Europa und seine Risikogebiete aber auch viele Fragen und Unsicherheiten auf – bei Spielern und Vereinen. Heute wollen die Klubs der HBL, also auch die TSV Hannover-Burgdorf, in Absprache mit dem DHB entscheiden, ob alle bereit sind, die nominierten Spieler auf Basis der Abstellungspflicht tatsächlich für die anstehenden Aufgaben abzugeben.

"Erhöhtes Risikopotential" Die Vereine haben an die Verbände Musterschreiben rausgeschickt, um ihre Bedenken zum Ausdruck zu bringen. Es geht um Fürsorgepflichten, Sicherheiten, Garantien und Konzepte, dass die Spieler nach der Rückkehr nicht in Quarantäne müssten. Der Dachverband EHF hat mittlerweile nicht nur Corona-Schnelltests, sondern auch genauere PCR-Tests versprochen. Ob das den Klubs der HBL reicht? Wahrscheinlich ist, dass die Vereine nicht dauerhaft auf Konfrontation mit den Verbänden gehen werden. Ein klares Ja oder Nein ist trotzdem schwierig in dieser Debatte. Christophersen versteht die Wichtigkeit der Spiele für die Profis, die Nationalteams und die EHF. „Aber aus Perspektive der HBL gibt es ein erhöhtes Risikopotenzial.“

Auch Recken-Trainer Carlos Ortega ist zwiegespalten. „Vielleicht wäre es das Beste für unseren Sport, wenn man auf die internationalen Spiele verzichten würde. Auf Champions League, den Europapokal, auf die Spiele des Nationalteams“, sagt der Spanier. Er weiß allerdings auch: „Diese Entscheidung ist sehr, sehr schwer zu treffen. Und meine Aufgabe ist das auch nicht.“ Trotzdem blickt Ortega mit Sorge auf die sich erneut ausbreitende Pandemie. „Wenn man sich die Entwicklung von Corona anguckt und die hohen Zahlen in Europa, auch in Spanien, das ist schon verrückt. Wir müssen sehr vorsichtig bleiben.“