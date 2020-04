Handballer Strobel warnt: Bei Neustart in Fußball-Bundesliga könnte "Außendarstellung leiden"

Strobels Karriere war mit dem Bundesliga-Saisonabbruch zu Ende gegangen. Die HBL hat am Dienstag verkündet, die Spielzeit vorzeitig abzubrechen und den THW Kiel mittels Quotientenregel zum Meister zu küren. Auch in den weiteren deutschen Teamsport-Ligen gibt es bereits zwei Entscheidungen: Die Deutsche Eishockey Liga DEL und die Volleyball-Bundesliga VBL hatten frühzeitig den Saisonabbruch verkündet - jedoch ohne einen Titel zu vergeben. In der Basketball-Bundesliga BBL ist der Spielbetrieb noch bis zum 30. April unterbrochen, dort strebt man wie im Fußball eine Fortsetzung an.