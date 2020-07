Niedersachsens Handballer wollen Anfang Oktober in die neue Saison starten

Das werden sie in ganz Niedersachsen und damit auch beim Lehrter SV, der TSV Burgdorf III und dem HV Barsinghausen sicherlich gerne hören: Das Präsidium des Handball-Verbandes Niedersachsen hat nach den neuesten Corona-Lockerungen nicht lange gezögert und sich auf den vorläufigen Start der Ober-, Verbands- und Landesligen festgelegt.

Landesligen starten später

Demnach soll die Saison 2020/2021 Anfang Oktober beginnen. Die Mitglieder des Spielausschusses planen laut Jens Schoof (Vizepräsident der Spieltechnik) die Aufnahme des Spielbetriebs in der Ober- und Verbandsliga am Wochenende 3. und 4. Oktober. Die Landesligen würden zwei Wochen später, am 24. und 25. Oktober, folgen.