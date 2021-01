Handball-Oberliga: Bei Saison-Abbruch könnte es eine Aufstiegsrunde geben

Grundsätzlich halte der Verband an den bisherigen Planungen fest, den Spielbetrieb Anfang bis Mitte März wiederaufzunehmen; für die Verbands- und Oberligisten in der Form einer Einfachspielrunde. Für die hatten sich Trainer und Verantwortliche vom VfB Fallersleben, MTV Vorsfelde und VfL Wolfsburg wie alle weiteren niedersächsischen Ober- und Verbandsligisten ausgesprochen – unter Berücksichtigung der Ergebnisse der ersten Saisonspiele aus dem Herbst vergangenen Jahres. „Eine Umsetzung wäre auch noch mit Spielbeginn im März möglich“, beteuert Hüdepohl mit Blick auf den Wunsch der Vereinsvertreter, sich vor einem möglichen Re-Start mindestens drei Wochen in den Hallen auf die Rest-Saison vorbereiten zu können. „Fakt ist aber auch, dass am 27. Juni das letzte Saisonspiel ausgetragen sein soll“, so Hüdepohl.