Handball-Oberliga: Coach Heimann verlängert seinen Vertrag beim MTV Vorsfelde bis 2024

„Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Daniel. Er ist für uns nicht nur ein Trainer, sondern er arbeitet auch im Hintergrund mit Blick auf die Jugendförderung“, freut sich Vorsfeldes Sportlicher Leiter André Frerichs. Ziel des MTV wird es sein, in den nächsten Jahren den Sprung in die 3. Liga zu schaffen. „Das Team ist jung und auch die jungen Spieler werden weiterhin mit uns zusammenarbeiten. Darauf bauen wir auf“, so Frerichs. Auch der Coach selbst ist glücklich über die Entscheidung des Vorstandes: „Ich freue mich auf weitere zwei Jahre hier in Vorsfelde.“

Heimann hat aber nicht nur die Weiterentwicklung des Oberliga-Teams auf seiner Agenda stehen, auch der Unterbau soll stabilisiert werden. „Durch Corona hatten wir nicht die Möglichkeit, nachhaltig daran zu arbeiten, unsere Jugendarbeit zu entwickeln.“ Nur als Trainer der Erstvertretung sieht er sich nicht. Er möchte mithelfen, den Verein weiter aufzubauen. „Ich sehe mich in mehreren Rollen. Als Trainer und an der Seite von André beim Projekt Vorsfelde - wir möchten langfristig mehr als nur Oberliga-Handball anbieten.“