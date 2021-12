Handball-Oberliga: Das sagen die heimischen Trainer zur vorzeitigen Winterpause

Trotz Vorahnung. Die Enttäuschung sitzt bei VfB-Coach Mike Knobbe tief. Denn: "Der Sport ist uns ja nicht verboten worden, sondern die Oberliga-Teams haben es selbst entschieden. Sicherlich hat jeder Verein seine Gründe, aber ich hätte lieber die drei Spiele noch gemacht. Der Mehraufwand von 2G zu 2G-plus wäre nicht so groß gewesen, dass man nicht hätte fortsetzen können", sagt Fallerslebens Trainer. Natürlich immer in weiser Voraussicht, wie sich die Gesamtlage entwickelt: "Aber das sollte heutzutage selbstverständlich sein, dass man das in seinen Überlegungen berücksichtigt", so Knobbe.

Kein Punktspiel mehr in diesem Jahr, kein Derby kurz vor Weihnachten. Die beiden heimischen Handball-Oberligisten VfB Fallersleben und MTV Vorsfelde sind enttäuscht, dass der Spielbetrieb vorerst bis zum 31. Dezember unterbrochen wurde. Der Handballverband Niedersachsen (HVN) hat sich nach einer Befragung der Vereine dazu entschieden. Die Mehrheit der Klubs war mit Blick auf die 2G-plus-Regelung in Corona-Zeiten für den Stopp, Fallersleben und Vorsfelde hätten gern weitergespielt.

Auch Vorsfeldes Trainer Daniel Heimann ist enttäuscht. Einerseits sportlich: "Wir sind gerade wieder angekommen mit unserer Spielweise, haben letzte Woche gewonnen, hätten gern diesen Flügelschlag weiter mitgenommen." Andererseits mache "das ja auch mental etwas". Eine gewisse Ziel- und Perspektivlosigkeit stelle sich wieder ein, auch die Sorge, dass die Pause doch noch länger geht, man raus aus dem Rhythmus sei. Aber: "Es ist der Wunsch der Mehrheit, am Ende ist der Verband für die Vereine da. Er ist das Sprachrohr, da ist es die richtige Entscheidung, die Klubs mit einzubeziehen", sagt Heimann und fügt hinzu: "Wir akzeptieren die Unterbrechung, hätten aber gern weitergespielt. Auch unter Bedingungen wie beispielsweise ohne Zuschauer."

VfB-Coach Knobbe hofft nun, dass es zumindest bei der Unterbrechung bis Jahresende bleibt. "Meine Sorge ist aber, dass sich bis zum 31. Dezember nichts signifikant ändert." Für Fallersleben steht derzeit das nächste Punktspiel am 15. Januar (18 Uhr) an - bei den HF Helmstedt-Büddenstedt. "Wieder ein Auswärtsspiel", sagt Knobbe. Durch den Ausfall der beiden Dezember-Heimspiele gegen den Lehrter SV und gegen den MTV Vorsfelde ist es dann das fünfte in Folge. Knobbe angesichts von zuletzt drei Auswärtssiegen am Stück: "Das können wir ja..."

In Sachen Terminplan macht sich der VfB-Coach bei nun drei feststehenden Nachholspielen keinen Stress: "Es sind ja noch Wochenenden frei. Und notfalls spielen auch unter der Woche." Hauptsache, es werde überhaupt gespielt.

Und was sagt Heimann zum Thema Nachholspiele? "Wir wissen nicht, was die Entscheidung der Spielunterbrechung im Nachgang bedeutet. Was wir wissen ist, dass mehr Partien nächstes Jahr auf uns zukommen, der Terminplan noch wird enger, die Belastung der Spieler höher wird." Hinten raus könne es "knackig für die Vereine werden", das zu stemmen. Weiter geht's für Vorsfelde nach jetzigem Stand am 15. Januar (18.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den HV Barsinghausen.

Wie genau die beiden heimischen Oberliga-Klubs jetzt mit der Trainingssteuerung umgehen, muss nun noch besprochen werden. "Wir werden weiter trainieren, solange es möglich ist. Wenn es im Januar weitergehen sollte, müssen wir, was Belastung und Trainingsumfänge angeht, dafür sorgen, dass der Körper nicht runterfährt", so Heimann. Zum Teamtraining könnten nun auch weitere individuelle Einheiten hinzukommen. Sollte sich die Spielbetriebs-Unterbrechung auf den Januar ausweiten, kann auch mal ein "kleines Trainingslager" auf dem Plan stehen.