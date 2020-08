Handball-Oberliga: Ex-Kapitän Tangermann kehrt zum VfB Fallersleben zurück

Handball-Oberligist VfB Fallersleben hat inmitten der Saisonvorbereitung noch mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Es kommt ein alter Bekannter, der sogar mal Kapitän beim VfB war: Kreisläufer Tim Tangermann kehrt an den Windmühlenberg zurück. Am Freitag (20.30 Uhr) im Testspiel beim MTV Braunschweig ist der Neuzugang aber noch nicht mit von der Partie.

„Er war schon mal fünf Jahre hier, war unser Kapitän. Beim MTV ist er dann nicht mehr zum Zug gekommen, da haben wir beschlossen, uns um ihn zu bemühen. Er hat in der Oberliga jede Menge Erfahrung gesammelt und sicher auch handballerisch etwas dazugelernt. Wir sind froh, dass er sich trotz anderer Angebote für uns entschieden hat“, sagt Fallerslebens Sportlicher Leiter Uwe Wacker.

Seine Qualitäten hat Tangermann vor allem in der Defensive, sagt Wacker: „Er wird in unserem Mittelblock eine gute Figur abgeben. Zwei Meter Körpergröße sind da natürlich von Vorteil.“ Morgen testet Fallersleben beim frisch gebackenen Drittligisten MTV Braunschweig, Tangermann spielt aber aus privaten Gründen noch nicht. Trainer Mike Knobbe rechnet am 23. August im Testspiel beim HSV Warberg/Lelm mit dem ersten Einsatz des altbekannten Neulings.