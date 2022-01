Handball-Oberliga: Fallersleben verlängert mit Spielmacher und Torwart-Talent

Vertragsverlängerungen im Doppelpack: Handball-Oberligist VfB Fallersleben hat mit Spielmacher Christian Lopez und Torwart-Talent Dave Schmidt die Verträge für jeweils zwei weitere Jahre bis 2024 verlängert.

Am Samstag (18 Uhr) geht's für den VfB in der Oberliga bei den HF Helmstedt-Büddenstedt weiter - genau von dort kam Lopez im Jahr 2020 an den Windmühlenberg, überzeugt seitdem beim VfB. "Christian spielt bei uns eine ganz entscheidende Rolle. Von daher ist es immens wichtig, dass man Führungsspieler wie ihn relativ frühzeitig langfristig binden kann", sagt Fallersleben sportlicher Leiter Uwe Wacker. Für ihn ein wichtig: "Dass so ein Spieler wie Christian ein klares Zeichen setzt, weiter in Fallersleben an unserem Projekt mitarbeiten will."