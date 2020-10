"Möchten uns etablieren": Frauen von Germania List fiebern Heimauftakt entgegen

Beim Betreten der Sporthalle am Sahlkamp werden Erinnerungen an die goldenen Zeiten der Handballerinnen von Germania List wach. Unvergessen ist der Aufstieg in die Bundesliga in der Saison 1999/2000. Trainer Christoph Geis erinnert sich daran sehr gut. Er führte damals die zweite Mannschaft in die drittklassige Regionalliga. Mit dem 64-Jährigen ist der Erfolg zurück an den Sahlkamp gekommen.

Vor einem Jahr übernahm Geis eine Mannschaft, die in der Landesliga dümpelte, und führte sie rechtzeitig zum 120. Geburtstag des Vereins in überzeugender Art in die Oberliga. Fünf Punkte betrug der Vorsprung vor den letzten vier Spieltagen beim coronabedingten Saisonabbruch im März. Das spielerische Potenzial hatte der Coach schon beim Amtsantritt erkannt. „Dass es dann so deutlich war, hat mich überrascht “, sagt Geis. „Vielleicht hat meine Ruhe auf der Bank ja geholfen.“