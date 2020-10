Handball-Oberliga: Für Wolfsburgs Trainer war das "unterste Schublade!"

Dass die Umstände für die Niederlage verantwortlich waren, wollte Bült aber nicht durchgehen lassen: „Wir haben in der Offensive klarste Torchancen nicht genutzt, unsere Chancenverwertung war eine Katastrophe. So ist es natürlich schwer ein Spiel zu gewinnen.“ Dass die Schiedsrichter zwei klare rote Karten gegen Schaumburg übersahen, half dem VfL auch nicht weiter.

Wolfsburg musste kurzfristig auf die Rückraumspielerin Kim Klauenberg (in Quarantäne nach Corona-Fall im privaten Umfeld) verzichten, Loreen Wöhner (Ellenbogen) ging angeschlagen ins Spiel. Dazu kam Schaumburgs Trainer Saulius Tonkunas – der wetterte im Spiel immer wieder gegen die Wolfsburger Bank, nach dem Spiel im Kabinengang gab es noch Hohn und Spott für die Niederlage. „Diese Psycho-Spielchen und Unsportlichkeiten sind ein absolutes Unding, das ist die unterste Schublade. Das hat mich wirklich sprachlos gemacht“, so Wolfsburgs Trainer Oliver Bült.

Pause bis zum 25. Oktober

Wolfsburg tat sich über weite Strecken schwer, erst eine taktische Umstellung 20 Minuten vor dem Ende zog Schaumburg den Zahn, der 13:6-Lauf des VfL kam aber zu spät. „Wir haben unsere Dinger einfach nicht reingemacht, das wird dann bestraft“, so Bült. Der gegnerische Trainer bekam sein Fett weg, für die Spielerinnen der HSG fand Bült positive Worte: „Die haben das sehr, sehr gut gemacht, da werden es noch einige andere Teams sehr schwer haben.“ Sein Team müsse aus der Niederlage jetzt die richtigen Schlüsse ziehen, fordert Bült: „Egal was drumherum passiert ist, wir müssen uns an die eigene Nase fassen.“ Am 25. Oktober hat Wolfsburg die Hildesheimer Eintracht zu Gast - die startete, genau wie der VfL, mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison.

VfL: Tornow, Hoppe – Hänsel (1), Neumann (3), Kohn (7), Wöhner (2), Miehe, Holzkamp (2), Fanslau (3), Degen (2), Järke (1), Witzke (3), Meyer (1).