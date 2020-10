Handball-Oberliga: MTV Vorsfelde siegt deutlich, aber bitterer Abend für Keeper Nick Weber

"Ein gelungener Abend"

Auch in der zweiten Hälfte fand die HSG kein Mittel gegen den Vorsfelder „Express-Handball“, wie Trainer Daniel Heimann ihn beschrieb. Die Razorbacks griffen mit 124 Fans (ausverkauft) im Rücken immer wieder zügig und erfolgreich an, in der zweiten Hälfte ließ die Defensive sogar nur sieben Treffer zu. „Das war eine tolle Mannschaftsleistung, jeder hat sich eingebracht, es war ein gelungener Abend“, freute sich Heimann.

Großen Anteil am Erfolg hatte Torhüter Julian Zwengel, der 60 Minuten zwischen den Pfosten stand. Weber, der wohl einen Großteil des Spiels im Tor gestanden hätte, zog sich nämlich beim Warmmachen einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und wird dem MTV bis auf weiteres fehlen. So kommt in den kommenden Wochen wohl viel Arbeit auf Zwengel zu, denn auch Thomas Krüger fehlt dem MTV noch einige Zeit. „Wir werden einen Torhüter aus der Reserve hochholen und müssen dann einfach noch weiter zusammenrücken, als Defensivverbund noch mehr füreinander tun“, so Heimann.

Der Coach erwartet am kommenden Wochenende beim TV Stadtoldendorf einen Gegner von einem ganz anderen Kaliber, erklärt er: „Natürlich freut mich unser Sieg, ich weiß aber nicht genau, wo wir im Vergleich stehen. Das nächste Spiel wird da eine ganz andere Hausnummer. Wir werden aber auf jeden Fall wieder alles geben, um die nächsten Punkte zu holen.

MTV: Zwengel – Schwarz (4), Aselmann, J. Thiele, Hartfiel (6), Günther (1), Mbanefo (1), M. Thiele (4), Schilling (1), Donker (1), Hoffmann (7), Nowak (5), Frädermann (1).