Handball-Oberliga: Heimische Klubs rechnen mit Saison-Abbruch

Der Handball-Verband Niedersachsen (HVN) hält an seinem Plan fest, den Spielbetrieb in den Ober- und Verbandsligen zwischen Anfang und Mitte März wieder aufzunehmen und als Einfachrunde (ohne Rückspiele) fortzusetzen. Am Samstag tauscht sich der Verband in einer Telefonkonferenz mit den Vereinen aus, dabei soll auch ein möglicher Saison-Abbruch besprochen werden. Diesen sehen die heimischen Trainer mittlerweile als nahezu unausweichlich an. In diesem Falle könnte es eine freiwillige Aufstiegsrunde geben, um die Aufsteiger für die 3. Liga zu ermitteln.

